В Запорожье будут судить мужчину, который убил семейную пару и поджег квартиру
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Запорожья, который летом прошлого года убил семейную пару и поджег квартиру. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.
"Обвинительный акт направлен в Октябрьский районный суд Запорожья для рассмотрения. Подозреваемый находится под стражей, ему грозит наказание от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы"., - сообщили в прокуратуре.
Сразу после совершения убийства подозреваемый совершил попытку поджога квартиры в многоэтажном доме, где совершил убийство, однако возгорание вещей в квартире не произошло. Во избежание ответственности подозреваемый сразу после совершенного уехал в другоую область.
Благодаря профессиональной и слаженной работе процессуальных руководителей прокуратуры области и следственных и оперативных подразделений ГУ НП в области личность злоумышленника была установлена и собрано достаточно доказательств для составления обвинительного акта по ч.2 ст.15, ч.1 ст.194, п.1 ч. 2 ст.115 УК Украины.
Как сообщал УНН, в Тернопольской области задержали молодого человека, который поджег два магазина и офис.