У Запоріжжі суд відпустив чоловіка, що стріляв по людях
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 4 квітня. УНН. Ленінський суд Запоріжжя звільнив з-під варти 28-річного чоловіка, який поранив двох людей, стріляючи по них з рушниці. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.
Так, суд призначив запобіжний захід чоловікові у вигляді тримання на волі на поруках. Хто саме взяв на поруки чоловіка, якого місцеві називають сином посадовця, у прокуратурі не повідомили.
Прокуратура з обраним запобіжним заходом не згодна та намагатиметься оскаржити рішення у Апеляційному суді. Запорізькі прокурори вважають, що обвинуваченого на час досудового слідства потрібно взяти під варту.
Нагадаємо, в ніч на 30 березня у Бородинському мікрорайоні Запоріжжя п’яний чоловік влаштував стрілянину та поранив чоловіка й жінку.
Також нагадаємо, 1 квітня у столиці оперативники зі стріляниною затримали автозлодіїв. При спробі втечі зловмисників правоохоронці зробили кілька попереджувальних пострілів: трьох чоловіків затримали, ще одному вдалося втекти.