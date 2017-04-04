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У Запоріжжі суд відпустив чоловіка, що стріляв по людях

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 4 квітня. УНН. Ленінський суд Запоріжжя звільнив з-під варти 28-річного чоловіка, який поранив двох людей, стріляючи по них з рушниці. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.

Так, суд призначив запобіжний захід чоловікові у вигляді тримання на волі на поруках. Хто саме взяв на поруки чоловіка, якого місцеві називають сином посадовця, у прокуратурі не повідомили.

Прокуратура з обраним запобіжним заходом не згодна та намагатиметься оскаржити рішення у Апеляційному суді. Запорізькі прокурори вважають, що обвинуваченого на час досудового слідства потрібно взяти під варту.

Нагадаємо, в ніч на 30 березня у Бородинському мікрорайоні Запоріжжя п’яний чоловік влаштував стрілянину та поранив чоловіка й жінку.

Також нагадаємо, 1 квітня у столиці оперативники зі стріляниною затримали автозлодіїв. При спробі втечі зловмисників правоохоронці зробили кілька попереджувальних пострілів: трьох чоловіків затримали, ще одному вдалося втекти.

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