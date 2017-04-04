В Запорожье суд отпустил стрелявшего по людям

Так, суд назначил меру пресечения мужчине в виде содержания на свободе на поруках. Кто именно взял на поруки мужчину, которого местные называют сыном чиновника, в прокуратуре не сообщили.

Прокуратура с выбранной мерой пресечения не согласна и будет обжаловать решение в Апелляционном суде. Запорожские прокуроры считают, что обвиняемого на время досудебного следствия нужно взять под стражу.

Напомним, в ночь на 30 апреля в Бородинском микрорайоне Запорожья пьяный мужчина устроил стрельбу и ранил мужчину и женщину.

Также напомним 1 апреля в столице оперативники со стрельбой задержали автоворов. При попытке побега злоумышленников правоохранители сделали несколько предупредительных выстрелов: трех мужчин задержали, еще одному удалось скрыться.