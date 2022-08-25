У Запоріжжі сьогодні чули вибухи: у мерії кажуть, "прильотів" у місті не було
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Запоріжжі сьогодні чули вибухи, зазначив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram, додавши, що "прильотів" у місті не зафіксовано, а звуки, попередньо, з районів області, пише УНН.
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"Сьогодні у місті було чутно вибухи. За попередніми даними, це були звуки прильотів по кільком населеним пунктам Запорізького та Василівського районів. Інформація потребує уточнення. У самому Запоріжжі прильотів не зафіксовано", - зазначив Куртєв.
Доповнення
У Запорізькій області за минулу добу російські окупанти обстріляли два села і селище з двома містами, є руйнування.