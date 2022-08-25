У Запоріжжі сьогодні чули вибухи: у мерії кажуть, "прильотів" у місті не було

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"Сьогодні у місті було чутно вибухи. За попередніми даними, це були звуки прильотів по кільком населеним пунктам Запорізького та Василівського районів. Інформація потребує уточнення. У самому Запоріжжі прильотів не зафіксовано", - зазначив Куртєв.

Доповнення

У Запорізькій області за минулу добу російські окупанти обстріляли два села і селище з двома містами, є руйнування.