В Запорожье сегодня слышали взрывы: в мэрии говорят, "прилетов" в городе не было
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Запорожье сегодня слышали взрывы, отметил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram, добавив, что "прилеты" в городе не зафиксированы, а звуки, предварительно, из районов области, пишет УНН.
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"Сегодня в городе были слышны взрывы. По предварительным данным, это были звуки прилетов по нескольким населенным пунктам Запорожского и Васильевского районов. Информация требует уточнения. В самом Запорожье прилеты не зафиксированы", - отметил Куртев.
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В Запорожской области за минувшие сутки российсие оккупанты обстреляли две деревни и поселок с двумя городами, есть разрушение.