У Запоріжжі школярка звела рахунки з життям через булінг: перед смертю вона залишила записку

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“Так, вилучена передсмертна записка. Інформація, яка викладена у записці, буде перевірена в рамках кримінального провадження. На теперішній час воно перекваліфіковано зі статті самогубства (стаття 115 Кримінального кодексу - ред.) на статтю 120 Кримінального кодексу (доведення до самогубства - ред.)”, - повідомили в поліції.

Деталі

За словами співробітника поліції, у записці школярка написала про причетність до своєї смерті однокласників, батьків, а також персоналу вчителів.

Трагедія сталася 4 квітня в Заводському районі міста Запоріжжя. Як зазначила співробітник, ситуацію прокоментували зараз, коли передсмертний лист, який начебто залишила загибла, оприлюднили групи в соціальних мережах. Наразі триває досудове розслідування.

До слова

15 квітня у Запоріжжі викрили неповнолітню-куратора суїцидальної групи у мережі. До складу створеної в мессенджері “групи смерті” ученицею 11-го класу входили 28 учасників.