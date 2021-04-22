В Запорожье школьница свела счеты с жизнью из-за буллинга: перед смертью она оставила записку
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Запорожье 4 апреля школьница покончила жизнь самоубийством из-за буллинга со стороны одноклассников. Перед смертью она оставила предсмертную записку, в которой назвала причастных к ее гибели. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.
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"Да, изъята предсмертная записка. Информация, изложенная в записке, будет проверена в рамках уголовного производства. В настоящее время оно переквалифицировано со статьи самоубийство (статья 115 Уголовного кодекса - ред.) на статью 120 Уголовного кодекса (доведение до самоубийства - ред.)", - сообщили в полиции.
Детали
По словам сотрудника полиции, в записке школьница написала о причастности к своей смерти одноклассников, родителей, а также персонала учителей.
Трагедия произошла 4 апреля в Заводском районе города Запорожье. Как отметила сотрудник, ситуацию прокомментировали сейчас, когда предсмертное письмо, которое якобы оставила погибшая, обнародовали группы в социальных сетях. Сейчас продолжается досудебное расследование.
К слову
15 апреля в Запорожье разоблачили несовершеннолетнюю-куратора суицидальной группы в сети. В состав созданной в мессенджере "группы смерти" ученицей 11-го класса входили 28 участников.