На Запоріжжі викрито неповнолітнього-куратора "групи смерті" у мережі

Цитата

“За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя викрито неповнолітню, яка вчиняла дії з доведення до самогубства або замаху на самогубство (ч. 1 ст. 120 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за даними слідства, учениця 11 класу однієї з районних шкіл області створила в месcенджері “групу смерті”, що є аналогом групи “cиній кит”, до складу якої входили 28 учасників.

“Позиціонуючи себе куратором, дівчина надавала підписникам групи смс-завдання з нестандартного виходу зі складних життєвих ситуацій та підбурювала їх завдавати собі тілесні ушкодження або вчиняти самогубство різним способом”, — зазначається в повідомленні.

Так, під час проведеного санкціонованого обшуку за місцем проживання неповнолітньої вилучено мобільний телефон, у якому, поряд з іншою інформацією, містяться фотозображення посмертних записок із рукописними текстами учасників групи.

Доповнення

Цього року затримано двох “кураторів” з так званих груп смерті у соцмережах — ними виявились діти 13 і 15 років. Підлітки, які створили мережу, у яку втягували інших дітей у небезпечну гру, мали проблеми у спілкування з батьками та психологічні розлади.



Контекст

Останнім часом в Україні побільшало трагічних випадків з дітьми та підлітками — у різних регіонах країни.

Так, у ліцеї у Боярці, що неподалік від Києва, 16 лютого дві семикласниці отруїлися препаратом “Дротаверин”, одна дівчинка загинула, інша — госпіталізована. Пізніше у прокуратурі повідомили, що дві учениці “побачили в одній із соцмереж відео із закликом випити 40 таблеток медичного препарату і вирішили спробувати”, що в результаті і привело до трагедії. Розпочато кримінальне провадження за фактом доведення дівчат до самогубства.

Наступного ж дня після інціденту стало відомо, що в Умані на Черкащині в школі дві восьмикласниці наковталися пігулок та потрапили до лікарні.

І такі випадки не припиняються.

На фоні цього Уповноважений з прав дитини в Україні Микола Кулеба заявив, що підтримує заборону в Україні соцмереж, в яких немає контролю за шкідливим для дітей контентом, зокрема мережі Tik Tok.

Також освітяни столиці закликали кіберполіцію допомогти зупинити підліткові суїциди.