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В Запорожской области разоблачили несовершеннолетнего-куратора "группы смерти" в сети

В Запорожской области разоблачили несовершеннолетнего-куратора "группы смерти" в сети

Киев  •  УНН

 • 16900 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Запорожской области разоблачили несовершеннолетнюю-куратора суицидальной группы в сети. В состав созданной в мессенджере “группы смерти” ученицей 11 класса входили 28 участников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

Цитата

“Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Днепровской окружной прокуратуры г. Запорожье разоблачена несовершеннолетняя, которая совершала действия по доведению до самоубийства или покушения на самоубийство (ч. 1 ст. 120 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по данным следствия, ученица 11 класса одной из районных школ области создала в месcенджере “группу смерти”, которая является аналогом группы “Синий кит”, в состав которой входили 28 участников.

“Позиционируя себя куратором, девушка оказывала подписчикам группы смс-задачи с нестандартного выхода из сложных жизненных ситуаций и подстрекала их наносить себе телесные повреждения или совершать самоубийство разным способом”, — отмечается в сообщении.

Так, в ходе проведенного санкционированного обыска по месту жительства несовершеннолетней изъят мобильный телефон, в котором, наряду с другой информацией, содержатся фотоизображения посмертных записок с рукописными текстами участников группы.

Дополнение

В этом году задержаны двое “кураторов” из так называемых групп смерти в соцсетях — ими оказались дети 13 и 15 лет. Подростки, создавшие сеть, в которую втягивали других детей в опасную игру, имели проблемы в общении с родителями и психологические расстройства.

Контекст

В последнее время в Украине увеличилось трагических случаев с детьми и подростками — в разных регионах страны.

Так, в лицее в Боярке, недалеко от Киева, 16 февраля две семиклассницы отравились препаратом “Дротаверин”, одна девочка погибла, другая — госпитализирована. Позже в прокуратуре сообщили, что две ученицы “увидели в одной из соцсетей видео с призывом выпить 40 таблеток медицинского препарата и решили попробовать”, что в итоге и привело к трагедии. Начато уголовное производство по факту доведения девушек к самоубийству.

На следующий день после инцидента стало известно, что в Умани в Черкасской области в школе две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу.

И такие случаи не прекращаются.

На фоне этого Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба заявил, что поддерживает запрет в Украине соцсетей, в которых нет контроля за вредным для детей контентом, в том числе сети Tik Tok.

Также педагоги столицы призвали киберполицию помочь остановить подростковые суициды.

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