У Запоріжжі пройшов “Еко-День” з масовим прибиранням сміття
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 8 квітня. УНН. Сьогодні у Запоріжжі відбувся масовий суботник під назвою “Еко-День”, організований місцевою громадською організацією “Helper Запоріжжя”, передає кореспондент УНН.
Як розповів організатор заходу, керівник ГО, Данило Щербаков, метою “Еко-Дня” є прибирання навколишнього середовища з привертанням уваги дітлахів. Він впевнений, що діти змалку повинні розуміти, що після кожного відпочинку треба прибрати за собою.
У минулому році такий суботник проходив на одному з несанкціонованих пляжів міста, де була дуже забруднена сміттям територія. Цьогоріч, місцем наведення порядку хелпери обрали околицю одного із спальних районів Запоріжжя, де також є вихід до води, і де люблять відпочивати містяни.
Тут встановили банер заходу, палатку з водою, стенди з подарунками та усюди розвісили надувні кулі. Впізнати місце проведення святкового суботнику можна було здалеку.
“Сьогодні в нас були складнощі з організацією свята — підвів генератор. Але, завдяки Фейсбуку та нашим друзям, проблему вчасно вирішили, більш ніяких складнощів з організацією сьогоднішнього заходу не було. Звісно, були різні клопоти, але вони нам до вподоби”, — зауважив Данило Щербаков.
Розпочався “Еко-День” з символічного запалювання димових файєрів кольору прапору України. Потім малеча й дорослі розійшлись по території прибирати сміття.
Людей зібралось неочікувано багато (понад 300 дорослих та дітей), тому техніка не встигала вивозити мішки зі сміттям.
Вікторія (мама) та Ілля (син) Хіжняк — одні з багатьох учасників суботника — розповіли нам, що впевнені в тому, якщо діти будуть прибирати сміття зараз, то вони не будуть засмічувати місто в подальшому.
Коли територія була прибрана, на усіх учасників очікували сюрпризи. Партнери заходу привезли морозиво та випічку. А потім, шляхом лотереї, розіграли квитки у цирк, сертифікати до дитячої перукарні, гри у “Мафію”, а також, різні продуктові набори від партнерів “Еко-Дня”.
Наприкінці заходу, дітлахи влаштували справжній вибух кольорів — вони весело обсипалися фарбами “Холлі”.
Незважаючи на примхливу погоду, всі учасники “Еко-Дня” залишились задоволеними.