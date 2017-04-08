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У Запоріжжі пройшов “Еко-День” з масовим прибиранням сміття

У Запоріжжі пройшов “Еко-День” з масовим прибиранням сміття

Київ • УНН

 • 12302 перегляди

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 8 квітня. УНН. Сьогодні у Запоріжжі відбувся масовий суботник під назвою “Еко-День”, організований місцевою громадською організацією “Helper Запоріжжя”, передає кореспондент УНН.

Як розповів організатор заходу, керівник ГО, Данило Щербаков, метою “Еко-Дня” є прибирання навколишнього середовища з привертанням уваги дітлахів. Він впевнений, що діти змалку повинні розуміти, що після кожного відпочинку треба прибрати за собою.

У минулому році такий суботник проходив на одному з несанкціонованих пляжів міста, де була дуже забруднена сміттям територія. Цьогоріч, місцем наведення порядку хелпери обрали околицю одного із спальних районів Запоріжжя, де також є вихід до води, і де люблять відпочивати містяни.

Тут встановили банер заходу, палатку з водою, стенди з подарунками та усюди розвісили надувні кулі. Впізнати місце проведення святкового суботнику можна було здалеку.

“Сьогодні в нас були складнощі з організацією свята — підвів генератор. Але, завдяки Фейсбуку та нашим друзям, проблему вчасно вирішили, більш ніяких складнощів з організацією сьогоднішнього заходу не було. Звісно, були різні клопоти, але вони нам до вподоби”, — зауважив Данило Щербаков.

Розпочався “Еко-День” з символічного запалювання димових файєрів кольору прапору України. Потім малеча й дорослі розійшлись по території прибирати сміття.

Людей зібралось неочікувано багато (понад 300 дорослих та дітей), тому техніка не встигала вивозити мішки зі сміттям.

Вікторія (мама) та Ілля (син) Хіжняк — одні з багатьох учасників суботника — розповіли нам, що впевнені в тому, якщо діти будуть прибирати сміття зараз, то вони не будуть засмічувати місто в подальшому.

Коли територія була прибрана, на усіх учасників очікували сюрпризи. Партнери заходу привезли морозиво та випічку. А потім, шляхом лотереї, розіграли квитки у цирк, сертифікати до дитячої перукарні, гри у “Мафію”, а також, різні продуктові набори від партнерів “Еко-Дня”.

Наприкінці заходу, дітлахи влаштували справжній вибух кольорів — вони весело обсипалися фарбами “Холлі”.

Незважаючи на примхливу погоду, всі учасники “Еко-Дня” залишились задоволеними.

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