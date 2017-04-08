В Запорожье прошел "Эко-День" с массовой уборкой мусора

Как рассказал организатор мероприятия, руководитель ОО, Даниил Щербаков, целью “Эко-Дня” является уборка окружающей среды с привлечением внимания детей. Он уверен, что дети с детства должны понимать, что после каждого отдыха надо убрать за собой.

В прошлом году такой субботник проходил на одном из несанкционированных пляжей города, где была очень загрязненная мусором территория. В этом году, местом наведения порядка хелперы выбрали окраину одного из спальных районов Запорожья, где также есть выход к воде, и где любят отдыхать горожане.

Здесь установили баннер мероприятия, палатку с водой, стенды с подарками и везде развесили надувные шары. Узнать место проведения праздничного субботнике можно было издалека.

“Сегодня у нас были сложности с организацией праздника — подвел генератор. Но, благодаря Фейсбуку и нашим друзьям, проблему вовремя решили, более никаких сложностей с организацией сегодняшнего мероприятия не было. Конечно, были разные хлопоты, но они нам нравятся”, — отметил Даниил Щербаков.

Начался “Эко-День” с символического зажигания дымовых файеров цвета флага Украины. Затем дети и взрослые разошлись по территории убирать мусор.

Людей собралось неожиданно много (более 300 взрослых и детей), поэтому техника не успевала вывозить мешки с мусором.

Виктория (мама) и Илья (сын) Хижняк — одни из многих участников субботника — рассказали нам, что уверены в том, если дети будут убирать мусор сейчас, то они не будут засорять город в дальнейшем.

Когда территория была убрана, всех участников ожидали сюрпризы. Партнеры мероприятия привезли мороженое и выпечку. А потом, путем лотереи, разыграли билеты в цирк, сертификаты в детскую парикмахерские, игры в “Мафию”, а также различные продуктовые наборы от партнеров “Эко-Дня”.

В конце мероприятия, дети устроили настоящий взрыв цвета — они весело осыпались красками “Холли”.

Несмотря на капризную погоду, все участники “Эко-Дня” остались довольны.