У Запоріжжі пройшло слухання у справі про розгін запорізького майдану

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 14 січня. УНН. Вчора, 13-го січня, у Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя відбулося судове засідання над екс-начальником обласної міліції генералом Володимиром Сербой, передає кореспондент УНН.

У зв'язку з тим, що В.Серба приховується від правосуддя, ймовірно у Криму, справа розглядалася без його участі. На вчорашнє засідання приїхали потерпілі - безпосередні учасники подій на запорізькому Майдані, представники громадськості, журналісти та активісти Запоріжжя. В якості свідків допитували на той час заступників начальника ГУМВС Андрія Долинного та Василя Василенка.

А.Долинний в суді заявив, що "правоохоронці діяли в межах чинного законодавства". А за В.Василенко, "коли близько 21.00 на площі залишилися приблизно 260-270 мітингувальників – це саме вони загрожували безпеці майже тисячі правоохоронців".

І, хоча свідки заперечили зв'язок міліції з "тітушками", адвокат потерпілих Олена Яркіна вважає, що це засідання мало користь для подальшого розвитку справи.

"Вже зараз ми бачимо за результатами засідання і попереднього, і цього, є розбіжності навіть в оцінці обстановки, яка була на момент 26 січня. Можливо буде необхідність знову допитати окремих свідків. Наприклад, коли пан Молчанов (Михайло Мочанов, екс-депутат від "Партії Регіонів", нині - депутат Запорізької міськради - ред.) давав пояснення в суді, він говорив, що приблизно з 20.00 він на площу не виходив. Сьогодні пан Василенко сказав, що він виходив на площу до мітингувальників разом з Молчановим", - заявила О.Яркіна.

На цьому розгляд справи не завершився. Адвокат потерпілої сторони повідомила, що будуть допитувати ще близько 30 свідків.

Нагадаємо, прокуратура звинувачує В.Сербу в порушенні ст. 294 КК (організація масових безладів) та ст. 365 КК (перевищення влади).

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