В Запорожье прошло слушание по делу о разгоне запорожского Майдана
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 14 января. УНН. Вчера, 13-го января, в Орджоникидзевском районном суде Запорожья состоялось заседание над экс-начальником областной милиции генералом Владимиром Сербой, передает корреспондент УНН.
В связи с тем, что В.Серба скрывается от правосудия, вероятно в Крыму, дело рассматривалось без его участия. На вчерашнее заседание приехали пострадавшие - непосредственные участники событий на запорожском Майдане, представители общественности, журналисты и активисты Запорожья. В качестве свидетелей допрашивали в то время заместителя начальника ГУМВД Андрея Долинного и Василия Василенко.
А.Долинный в суде заявил, что "правоохранители действовали в рамках действующего законодательства". А В.Василенко отметил, что "когда около 21.00 на площади остались примерно 260-270 митингующих - это именно они угрожали безопасности почти тысячи правоохранителей".
И, хотя свидетели отрицали связь милиции с "титушками", адвокат потерпевших Елена Яркина считает, что это заседание имеет пользу для дальнейшего развития дела.
"Уже сейчас мы видим по результатам заседания и предыдущего, и этого, есть разногласия даже в оценке обстановки, которая была на момент 26 января. Возможно будет необходимость снова допросить отдельных свидетелей. Например, когда господин Молчанов (Михаил Молчанов, экс-депутат от "Партии Регионов", сейчас - депутат Запорожского горсовета - ред.) давал объяснения в суде, он говорил, что примерно с 20.00 он на площадь не выходил. Сегодня господин Василенко сказал, что он выходил на площадь к митингующим вместе с Молчановым", - заявила Е.Яркина.
На этом рассмотрение дела не завершилось. Адвокат потерпевшей стороны сообщила, что будут допрашивать еще около 30 свидетелей.
Напомним, прокуратура обвиняет В.Сербу в нарушении ст. 294 УК (организация массовых беспорядков) и ст. 365 УК (превышение власти).