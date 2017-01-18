У Запоріжжі представили нового начальника поліції

Заступник міністра МВС Олексій Руденко подякував за сумлінну працю в.о. керівника НП Івану Пузінічу та представив нового керівника — Олега Золотоношу.

На представленні також були присутні голова міськради Володимир Буряк, голова ОДА Костянтин Бриль, голова облради Григорій Самардак, прокурор області Валерій Романов, керівник СБУ області Олександр Шмитько та інші.

Нагадаємо, з 16 по 27 січня будуть приймати документи на конкурс щодо заміщення посад в органах та підрозділах запорізької Нацполіції.