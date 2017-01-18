В Запорожье представили нового начальника полиции
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 18 января. УНН. В Запорожье только что представили нового начальника ГУ Нацполиции в Запорожской области, передает корреспондент УНН.
Заместитель министра МВД Алексей Руденко поблагодарил за добросовестный труд и.о. руководителя НП Ивана Пузинича и представил нового руководителя - Олега Золотоношу.
На представлении также присутствовали глава горсовета Владимир Буряк, глава ОГА Константин Брыль, глава облсовета Григорий Самардак, прокурор области Валерий Романов, руководитель СБУ области Александр Шмитько и другие.
Напомним, с 16 по 27 января будут принимать документы на конкурс по замещению должностей в органах и подразделениях запорожской Нацполиции.