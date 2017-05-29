У Запоріжжі правоохоронці затримали псевдомінера
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 29 травня. УНН. Запорізькі поліцейські затримали псевдомінера, який 26-го травня повідомив про "замінування" магазину у Комунарському районі міста. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції України у Запорізькій області, передає УНН.
Як зазначили у відомстві, 26 травня о 19:12 до Комунарського відділення Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення зі служби “102”, куди подзвонив невідомий та розповів, що по вулиці Парамонова замінований магазин та через 20 хвилин він вибухне.
Слідчо-оперативною групою поліції, вибухотехніками, кінологами та працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій було проведено низку заходів щодо виявлення вибухівки. Але, ані в багатоповерхівці, ані на прилеглій території вибухонебезпечних предметів не виявлено.
“При подальшій перевірці повідомлення вжитими заходами співробітники сектору карного розшуку встановили та затримали "мінера“. До поліції з неправдивим повідомленням телефонував 17-річний мешканець цієї ж вулиці. Неповнолітній таким чином вирішив пожартувати”, — повідомили у обласному управлінні нацполіції.
По даному факту відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років. Триває подальше розслідування.
Як повідомляв УНН, псевдомінера будівлі КМДА затримали на Київщині.