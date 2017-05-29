В Запорожье правоохранители задержали псевдоминера
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 29 мая. УНН. Запорожские полицейские задержали псевдоминера, который 26-го мая сообщил о "заминировании" магазина в Коммунарском районе города. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области, передает УНН.
Как отметили в ведомстве, 26 мая в 19:12 в Коммунарский отделение Днепровского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение из службы "102", куда позвонил неизвестный и рассказал, что по улице Парамонова заминированный магазин и через 20 минут он взорвется .
Следственно-оперативной группой полиции, взрывотехниками, кинологами и работниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям был проведен ряд мероприятий по выявлению взрывчатки. Но, ни в многоэтажке, ни на прилегающей территории взрывоопасных предметов не обнаружено.
"При дальнейшей проверке сообщения принятыми мерами сотрудники сектора уголовного розыска установили и задержали "минера". В полицию с ложным сообщением звонил 17-летний житель этой же улицы. Несовершеннолетний таким образом решил пошутить", - сообщили в областном управлении нацполиции.
По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Продолжается дальнейшее расследование.
Как сообщал УНН, псевдоминера здания КГГА задержали на Киевщине.