У Запоріжжі повалено майже 400 дерев та знеструмлено 13 тисяч будинків
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 19 квітня. УНН. Внаслідок потужного поривчастого вітру та снігопаду у Запоріжжі залишились без світла 13 тисяч житлових будинків та повалено майже 400 дерев. Про це сьогодні доповіли на ранковій нараді у мерії, повідомила кореспонденту УНН прес-секретар мера Ольга Мішок.
Найбільше дерев повалено у Хортицькому районі міста — близько 150. Одне дерево впало прямо у квартиру.
Близько 13 тисяч житлових будинків - це переважно приватний сектор - залишились без світла. Наразі комунальники ліквідують наслідки негоди, залучені до цього і всі рятувальники ДСНС.
Нагадаємо, внаслідок негоди, що вирує в Дніпрі, впало близько 2 тис. 600 дерев.