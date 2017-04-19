В Запорожье повалено почти 400 деревьев и обесточены 13 тысяч домов
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 19 апреля. УНН. В результате мощного порывистого ветра и снегопада в Запорожье остались без света 13 тыс. жилых домов и повалены почти 400 деревьев. Об этом сегодня доложили на утреннем совещании в мэрии, сообщила корреспонденту УНН пресс-секретарь мэра Ольга Мешок.
Больше деревьев повалено в Хортицком районе города - около 150. Одно дерево упало прямо в квартиру.
Около 13 000 жилых домов - это преимущественно частный сектор - остались без света. Сейчас коммунальщики ликвидируют последствия непогоды, привлеченные к этому и все спасатели ГСНС.
Напомним, в результате непогоды, которая разыгралась в Днепре, упало около 2 тыс. 600 деревьев