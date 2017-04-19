В Запорожье повалено почти 400 деревьев и обесточены 13 тысяч домов

Больше деревьев повалено в Хортицком районе города - около 150. Одно дерево упало прямо в квартиру.

Около 13 000 жилых домов - это преимущественно частный сектор - остались без света. Сейчас коммунальщики ликвидируют последствия непогоды, привлеченные к этому и все спасатели ГСНС.

Напомним, в результате непогоды, которая разыгралась в Днепре, упало около 2 тыс. 600 деревьев