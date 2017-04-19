В Запорожье повалено почти 400 деревьев и обесточены 13 тысяч домов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36328 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101069 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153745 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115331 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115874 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112177 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104033 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106991 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103499 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152919 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Запорожье повалено почти 400 деревьев и обесточены 13 тысяч домов

В Запорожье повалено почти 400 деревьев и обесточены 13 тысяч домов

Киев  •  УНН

 • 9851 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 19 апреля. УНН. В результате мощного порывистого ветра и снегопада в Запорожье остались без света 13 тыс. жилых домов и повалены почти 400 деревьев. Об этом сегодня доложили на утреннем совещании в мэрии, сообщила корреспонденту УНН пресс-секретарь мэра Ольга Мешок.

Больше деревьев повалено в Хортицком районе города - около 150. Одно дерево упало прямо в квартиру.

Около 13 000 жилых домов - это преимущественно частный сектор - остались без света. Сейчас коммунальщики ликвидируют последствия непогоды, привлеченные к этому и все спасатели ГСНС.

Напомним, в результате непогоды, которая разыгралась в Днепре, упало около 2 тыс. 600 деревьев

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