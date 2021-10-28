У Запоріжжі під час бійки у ресторані зарізали молодого хлопця

Повідомляється, що 28 жовтня о 6:28 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з ресторанів на проспекті Маяковського відбувається сутичка між невідомими чоловіками.

Цитата

“Виїхавши на місце події правоохоронці виявили тіло місцевого мешканця 1999 року народження. Так, за попередніми даними, близько шостої години ранку між чотирма чоловіками під час розпиття спиртних напоїв раптово виник конфлікт, який переріс у бійку, в ході якої потерпілий отримав ножові поранення тулуба, від яких помер на місці події. Ще одного чоловіка, 2000 року народження, з ножовими пораненнями госпіталізовано до міської лікарні”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що наразі на місці події продовжують працювати слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти, оперативники, а також слідчі відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи.

“За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вживаються заходи спрямовані на встановлення особи зловмисників, а також їх місце знаходження”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

Житель Маріуполя ножем смертельно поранив свого знайомого на очах у власної дев’ятирічної доньки, а потім забарикадувався з нею у під’їзді будинку. Зловмисника затримали під час спецоперації.