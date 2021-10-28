В Запорожье во время драки в ресторане зарезали молодого парня

Сообщается, что 28 октября в 6:28 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из ресторанов на проспекте Маяковского проходит стычка между неизвестными мужчинами.

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Выехав на место происшествия, правоохранители обнаружили тело местного жителя 1999 года рождения. Так, по предварительным данным, около шести часов утра между четырьмя мужчинами во время распития спиртных напитков внезапно возник конфликт, который перерос в драку, в ходе которой потерпевший получил ножевые ранения туловища, от которых скончался на месте происшествия. Еще один мужчина, 2000 года рождения, с ножевыми ранениями госпитализирован в городскую больницу”, — говорится в сообщении.

Подробности

Сообщается, что на месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, оперативники, а также следователи отдела расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека.

“По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры, направленные на установление личности злоумышленников, а также их местонахождение”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

Житель Мариуполя ножом смертельно ранил своего знакомого на глазах у своей девятилетней дочери, а затем забаррикадировался с ней в подъезде дома. Злоумышленник был задержан во время спецоперации.