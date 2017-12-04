У Запоріжжі пенсіонер вчинив суіцид, стрибнувши з греблі ДніпроГЕСу
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 4 грудня. УНН. Сьогодні вранці чоловік приїхав на власному авто на греблю ДніпроГЕСу, залишив його та стрибнув у воду з греблі. Про це кореспонденту УНН повідомила начальник відділу коммунікації ГУ Нацполіції України у Запорізькій області Катерина Людвік.
Охоронці ДніпроГЕСу були свідками події. Близько 6:45 вони повідомили про подію поліцію.
Як з’ясували правоохоронці, померлий — чоловік, 1949 р.н, мешканець Дніпровського району Запоріжжя.
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група Нацполіції. З’ясовуються обставини, проводиться огляд тіла.
Нагадаємо, 26 листопада у центрі Миколаєва застрелився чоловік.