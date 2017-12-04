У Запоріжжі пенсіонер вчинив суіцид, стрибнувши з греблі ДніпроГЕСу

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 4 грудня. УНН. Сьогодні вранці чоловік приїхав на власному авто на греблю ДніпроГЕСу, залишив його та стрибнув у воду з греблі. Про це кореспонденту УНН повідомила начальник відділу коммунікації ГУ Нацполіції України у Запорізькій області Катерина Людвік.