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У Запоріжжі пенсіонер вчинив суіцид, стрибнувши з греблі ДніпроГЕСу

Київ • УНН

 • 25164 перегляди

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 4 грудня. УНН. Сьогодні вранці чоловік приїхав на власному авто на греблю ДніпроГЕСу, залишив його та стрибнув у воду з греблі. Про це кореспонденту УНН повідомила начальник відділу коммунікації ГУ Нацполіції України у Запорізькій області Катерина Людвік.

Охоронці ДніпроГЕСу були свідками події. Близько 6:45 вони повідомили про подію поліцію.

Як з’ясували правоохоронці, померлий — чоловік, 1949 р.н, мешканець Дніпровського району Запоріжжя.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група Нацполіції. З’ясовуються обставини, проводиться огляд тіла.

Нагадаємо, 26 листопада у центрі Миколаєва застрелився чоловік.

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