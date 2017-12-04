В Запорожье пенсионер совершил суицид, прыгнув с дамбы ДнепроГЭСа
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 4 декабря. УНН. Сегодня утром мужчина приехал на собственном авто на дамбу ДнепроГЭСа, оставил его и прыгнул в воду с дамбы. Об этом корреспонденту УНН сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области Екатерина Людвик.
Охранники ДнепроГЭСа были свидетелями происшествия. Около 6:45 они сообщили о происшествии полицию.
Как выяснили правоохранители, умерший — мужчина, 1949 г.р., житель Днепровского района Запорожья.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Нацполиции. Выясняются обстоятельства, проводится осмотр тела.
Напомним, 26 ноября в центре Николаева застрелился мужчина.