В Запорожье пенсионер совершил суицид, прыгнув с дамбы ДнепроГЭСа

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 4 декабря. УНН. Сегодня утром мужчина приехал на собственном авто на дамбу ДнепроГЭСа, оставил его и прыгнул в воду с дамбы. Об этом корреспонденту УНН сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области Екатерина Людвик.