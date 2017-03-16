У Запоріжжі на заводі стався вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Запоріжжі на заводі “Запоріжкокс” стався вибух. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції міста.
“Виїхала туди слідчо-оперативна група. Повідомлення надійшло о 15:15”, — повідомили у прес-службі.
Також у поліції зазначили, що вибух був виробничого характеру.
“Вибух не кримінального характеру, а просто на промзоні відбувся вибух. Тут не кримінал, тут не поліція в першу чергу працює, а МНС”, — додали у поліції.
Кількість загиблих та постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, вночі 15 березня вночі невідомий кинув вибуховий пристрій у вінницьке кафе. Близько 02:30 15 березня поліція отримала повідомлення, що невідома особа кинула на територію подвір’я ресторану по вул. Кармелюка у м.Вінниці предмет, який вибухнув.