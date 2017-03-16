В Запорожье на заводе произошел взрыв

"Выехала туда следственно-оперативная группа. Сообщение поступило в 15:15", - сообщили в пресс-службе.

Также в полиции отметили, что взрыв был производственного характера.

"Взрыв не уголовного характера, а просто на промзоне произошел взрыв. Здесь не криминал, здесь не полиция в первую очередь работает, а МЧС", - добавили в полиции.

Количество погибших и пострадавших уточняется.

Напомним, ночью 15 марта неизвестный бросил взрывное устройство в винницкое кафе. Около 2:30 15 марта полиция получила сообщение, что неизвестный бросил на территорию двора ресторана по ул. Кармелюка в Виннице предмет, который взорвался.