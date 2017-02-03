У Запоріжжі на крижині створили карусель
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 3 лютого. УНН. Поблизу урочища Сайгайдачного на Дніпрі у Запоріжжі місцевий активіст створив льодову карусель, передає кореспондент УНН.
Карусель являє собою великий круг, який випиляли бензопилкою з льоду замерзлого Дніпра. Коло обертається за рахунок весел або човного двигуна.
Жителі міста залюбки приходять покататися на такій імпровізованій каруселі.
Однак рятувальники Запоріжжя застерегли - така розвага є доволі небезпечною.
"Подібна розвага є небезпечною, оскільки в результаті механічного втручання (випилювання кола бензопилою) порушена цілісність льоду. Це може привести до утворення тріщин і робить його ще більш крихким. Температурний режим за прогнозами гідрометцентру, підвищується. Очікується потепління до +9 градусів. Враховуючи різницю між кліматами Фінляндії та Норвегії, де подібні розваги дуже популярні, і кліматом Запоріжжя, зберігається небезпека таких розваг, оскільки товщина льоду не сприяє масовому перебуванню людей на льоду", - розповіла кореспондентові УНН речниця ГУ ДСНС України у Запорізькій області Юлія Баришева.
Працівники ДСНС Запорізької області вже звернулися до Управління із запобігання надзвичайних ситуацій при мерії для прийняття необхідних заходів.