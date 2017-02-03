В Запорожье на льдине создали карусель
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Вблизи урочища Сайгайдачного на Днепре в Запорожье местный активист создал ледовую карусель, передает корреспондент УНН.
Карусель представляет собой большой круг, который выпилили бензопилой из льда замерзшего Днепра. Круг вращается за счет весел или лодочного двигателя.
Жители города охотно приходят покататься на такой импровизированной карусели.
Однако спасатели Запорожье предостерегли - такое развлечение довольно опасное.
"Подобное развлечение опасно, поскольку в результате механического вмешательства (выпиливания круга бензопилой) нарушена целостность льда. Это может привести к образованию трещин и делает его еще более хрупким. Температурный режим по прогнозам Гидрометцентра, повышается. Ожидается потепление до +9 градусов. Учитывая разницу между климатами Финляндии и Норвегии, где подобные развлечения очень популярны, и климатом Запорожье, сохраняется опасность таких развлечений, поскольку толщина льда не способствует массовому пребыванию людей на льду ", - рассказала корреспонденту УНН пресс-секретарь ГУ ГосЧС Украины в Запорожской области Юлия Барышева.
Работники ГосЧС Запорожской области уже обратились в Управление по предупреждению чрезвычайных ситуаций при мэрии для принятия необходимых мер.