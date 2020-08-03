У Запоріжжі лікар-іноземець влаштував стрілянину
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У Запоріжжі іноземця затримали за підозрою у пораненні іншого чоловіка з вогнепальної зброї. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Подія сталася у дворі одного з житлових будинків Запоріжжя. Між місцевими жителями, а саме чоловіком 1993 року народження та чоловіком 1979 року народження (громадянином Грузії, який працює лікарем в одному з пологових будинків міста), виник конфлікт. Під час конфлікту останній здійснив у бік свого опонента кілька пострілів з пістолета.
У результаті молодший чоловік отримав вогнепальні поранення грудей, з якими був госпіталізований. Підозрюваного у спричиненні поранення затримали.
Наразі розпочато досудове розслідування за підозрою у замаху на вбивство.
Нагадаємо, у Харкові чоловік влаштував стрілянину в квартирі, є поранений.