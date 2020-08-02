У Харкові чоловік влаштував стрілянину в квартирі, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Харкові через побутовий конфлікт в квартирі сталася стрілянина, в результаті події постраждав 38-річний чоловік. З травмою живота його доставили до лікарні. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.
Так, 1 серпня близько 21:00 до поліції надійшла інформація про те, що в будинку на вулиці Магніторській чути крики та постріли.
"За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Холодногірського відділу поліції. Встановлено, що між 62-річною власницею будинку, її родичами та 46 та 48-річними квартирантами виник конфлікт на побутовому ґрунті. Сварка переросла в бійку. В результаті 48-річний чоловік скоїв постріл зі зброї у бік 38-річного племінника господарки оселі. З травмою живота постраждалого доставили до лікарні", - розповіли в поліції.
Також поліцейські з’ясували, що зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки.
За адресою працівники поліції провели огляд та вилучили речові докази. З якої зброї чоловік скоїв постріл, буде встановлено після проведення експертизи.
"Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. 2 серпня працівники поліції затримали зловмисника в порядку 208 Кримінального процесуального кодексу України", - повідомили у відділі комунікації ГУНП.
Нагадаємо, в одному із сіл Херсонської області місцевий житель влаштував стрілянину.