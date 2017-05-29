У Запоріжжі громадський діяч вимагав хабар від власника бази відпочинку
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 29 травня. УНН. У Запоріжжі керівник однієї з громадських організацій вимагав та отримав хабар від власника бази відпочинку за те, щоб його база безперешкодно відкрилася та працювала протягом літа. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції України у Запорізькій області, передає УНН.
Громадський діяч, будучи членом комісії з контролю готовності баз відпочинку до курортного сезону вимагав від суб’єкта підприємництва, а саме керівника однієї з баз відпочинку у смт Кирилівка, 1000 доларів США.
35-річного чоловіка викрили та затримали правоохоронці під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі 500 доларів. За словами затриманного хабарника, гроші були призначені для передачі відповідальному посадовцеві з обласної державної адміністрації.
Триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.4 ст.369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.
Нагадаємо, двох працівників карного розшуку міського відділу поліції Рівного затримали співробітники СБУ на отриманні 1 тис. дол.