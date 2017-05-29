В Запорожье общественный деятель требовал взятку от владельца базы отдыха
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 29 мая. УНН. В Запорожье руководитель одной из общественных организаций требовал и получил взятку от владельца базы отдыха за то, чтобы его база беспрепятственно открылась и работала в течение лета. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области, передает УНН.
Общественный деятель, будучи членом комиссии по контролю готовности баз отдыха к курортному сезону требовал от субъекта предпринимательства, а именно руководителя одной из баз отдыха в пгт Кирилловка, 1000 долларов США.
35-летнего мужчину разоблачили и задержали правоохранители во время получения им первой части неправомерной выгоды в размере 500 долларов. По словам задержанного взяточника, деньги были предназначены для передачи ответственному чиновнику из областной государственной администрации.
Продолжается досудебное расследование уголовного производства, начатого по признакам ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Напомним, двух работников уголовного розыска городского отдела полиции Ровно задержали сотрудники СБУ на получении 1 тыс. долл.