У Запоріжжі горіла сауна - врятовано 29 осіб

Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що на першому поверсі у підсобному приміщенні горять господарчі речі, а приміщення 1-го та 2-го поверхів сильно задимленні, що загрожує життю та здоров’ю людей.

Адміністратор почула запах диму, зателефонувала рятувальникам та оповістила людей про пожежу.

Як встановили під час попередньої розвідки, на момент загоряння в приміщенні бані знаходилося 27 відвідувачів та 2 людей обслуговуючого персоналу. Бійці ДСНС, які прибули на місце події, спільно з адміністрацією евакуювали з приміщень першого поверху 16 відвідувачів. Через сильну задимленість приміщень, на другому поверсі заблокованими від виходів залишилося 11 людей, які вибили вікно та почали кликати на допомогу. Деякі з них вийшли на парапет будинку. В цей час вогнеборці встановили висувну драбину та організували порятунок потерпілих з небезпечної зони пожежі.

Через сильну задимленість у споруді бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі та встановили переносний димосос для видалення диму. Вогнеборці оперативно проводили роботи в двох напрямках: по-перше організували порятунок із задимленої зони на свіже повітря людей, яким загрожувала небезпека. В другому напрямку — одночасно гасили пожежу.

Рятувальники приборкали полум’я та запобігли його розповсюдженню на інші приміщення комплексу.

Вже о 18:15 рятувальники локалізували пожежу, а о 18:20 повністю ліквідували горіння.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.