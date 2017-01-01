В Запорожье горела сауна - спасены 29 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Сегодня, 1 января, около 17:40 в центре Запорожья горел двухэтажный банный комплекс, в котором в то время находилось 27 посетителей и 2 человека обслуживающего персонала. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что на первом этаже в подсобном помещении горят хозяйственные вещи, а помещения 1-го и 2-го этажей сильно задымлены, что угрожает жизни и здоровью людей.
Администратор услышала запах дыма, позвонила спасателям и оповестила о пожаре.
Как установили в ходе предварительной разведки, на момент возгорания в помещении бане находилось 27 посетителей и 2 человека обслуживающего персонала. Бойцы ГСЧС, которые прибыли на место происшествия, совместно с администрацией эвакуировали из помещений первого этажа 16 посетителей. Из-за сильной задымленности помещений, на втором этаже заблокированными от выходов осталось 11 человек, которые выбили окно и начали звать на помощь. Некоторые из них вышли на парапет дома. В это время пожарные установили выдвижную лестницу и организовали спасение пострадавших из опасной зоны пожара.
Из-за сильной задымленности в здании бойцы ГСЧС работали в аппаратах на сжатом воздухе и установили переносной дымосос для удаления дыма. Пожарные оперативно проводили работы в двух направлениях: во-первых организовали спасение из задымленной зоны на свежий воздух людей, которым угрожала опасность. Во втором направлении - одновременно тушили пожар.
Спасатели ликвидировали пламя и предотвратили его распространение на другие помещения комплекса.
Уже в 18:15 спасатели локализовали пожар, а в 18:20 полностью ликвидировали горение.
Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.