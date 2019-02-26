У Запоріжжі екіпаж патрульних спричинив подвійне ДТП

Вчора, близько 14:58 на спецлінії 102 надійшов виклик про те, що водій маршрутного таксі №63 рухаючись вулицею Європейська поводив себе неадекватно та створював аварійну ситуацію.

"Близько 15:08 по вул. Космічній, в напрямку просп. Соборного, наздоганяючи (маршрутне таксі №63 – ред.) рухаючись з увімкнутими проблисковими маячками та звуковим сигналом на службовому автомобілі Toyota Prius, автопатруль виїхав на перехрестя вул. Космічної – вул. Тополіна на червоний сигнал світлофору, де скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ 21150, який рухався на дозволений сигнал світлофору, після чого некерований патрульний автомобіль Toyota Prius виїхав на смугу зустрічного руху де скоїв наїзд, не зупинившися на червоний сигнал світлофора, на автомобіль Renault Duster", - повідомили в прес-службі.

Внаслідок ДТП пасажир автомобіля Renault Duster отримав тілесні травми, автомобілі зазнали механічні ушкодження.

"На водія Toyota Prius складено протокол за ст. 124 КУпАП (за порушення п. 8.7.3 (е) ПДР). На водія ВАЗ 21150 винесено постанову за ч.2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом)", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, на Львівщині завершено досудове розслідування стосовно колишнього поліцейського, який вчинив смертельну ДТП, справу передали до суду.