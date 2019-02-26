В Запорожье экипаж патрульных вызвал двойное ДТП

Вчера, около 14:58 на спецлинии 102 поступил вызов о том, что водитель маршрутного такси №63 двигался по улице Европейская вел себя неадекватно и создавал аварийную ситуацию.

"Около 15:08 по ул. Космической, в направлении ул. Соборной, догоняя (маршрутное такси №63 - ред.) двигаясь с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом на служебном автомобиле Toyota Prius, автопатруль выехал на перекресток ул. Космической - ул. Тополино на красный сигнал светофора, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 21150, который двигался на разрешенный сигнал светофора, после чего неуправляемый патрульный автомобиль Toyota Prius выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд, не остановившись на красный сигнал светофора, на автомобиль Ren ault Duster", - сообщили в пресс-службе.

В результате ДТП пассажир автомобиля Renault Duster получил телесные травмы, автомобили получили механические повреждения.

"На водителя Toyota Prius составлен протокол по ст. 124 КУоАП (нарушение п. 8.7.3 (е) ПДД). На водителя ВАЗ 21150 вынесено постановление по ч.2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством)", - отмечается в сообщении.

Напомним, во Львовской области завершено досудебное расследование в отношении бывшего полицейского, который совершил смертельное ДТП, дело передали в суд.