У Запоріжжі двох поліцейських госпіталізовано внаслідок ДТП
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 18 березня. УНН. Сьогодні, близько 8-ї ранку, на перехресті вулиць Патріотична та Лермонтова зіткнулися автомобілі охоронної фірми і поліції. Є постраждалі. Про це кореспонденту УНН повідомила прес-офіцер патрульної поліції Запоріжжя Юлія Шеймухова.
Як розповіли у поліції, патрульні їхали на виклик з увімкнутими звуковими та світловими сигналами. Автомобіль охоронної фірми не пропустив поліцейських та врізався в Prius.
Двоє поліцейських, а також один охоронець отримали травми різного ступеня тяжкості. Їх лікарі швидкої госпіталізували до лікарні.
Подробиці ДТП з'ясовуються.
Як повідомляв УНН, озброєний чоловік викрав маршрутку в Києві і врізався у поліцейське авто.