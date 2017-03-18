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У Запоріжжі двох поліцейських госпіталізовано внаслідок ДТП

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 18 березня. УНН. Сьогодні, близько 8-ї ранку, на перехресті вулиць Патріотична та Лермонтова зіткнулися автомобілі охоронної фірми і поліції. Є постраждалі. Про це кореспонденту УНН повідомила прес-офіцер патрульної поліції Запоріжжя Юлія Шеймухова.

Як розповіли у поліції, патрульні їхали на виклик з увімкнутими звуковими та світловими сигналами. Автомобіль охоронної фірми не пропустив поліцейських та врізався в Prius.

Двоє поліцейських, а також один охоронець отримали травми різного ступеня тяжкості. Їх лікарі швидкої госпіталізували до лікарні.

Подробиці ДТП з'ясовуються.

Як повідомляв УНН, озброєний чоловік викрав маршрутку в Києві і врізався у поліцейське авто.

Українські Національні Новини

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