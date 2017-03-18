В Запорожье двое полицеських госпитализированы в результате ДТП

Как рассказали в полиции, патрульные ехали на вызов с включенными звуковыми и световыми сигналами. Автомобиль охранной фирмы не пропустил полицейских и врезался в Prius.

Двое полицейских, а также один охранник получили травмы различной степени тяжести. Их врачи скорой госпитализировали в больницу.

Подробности ДТП выясняются.

Как сообщал УНН, вооруженный мужчина похитил маршрутку в Киеве и врезался в полицейское авто.