У Запоріжжі до 5 років ув'язнення засудили інспекторів-хабарників
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У Запоріжжі до п’яти років позбавлення волі засудили двох інспекторів відділу контролю у соціальній сфері та культурі Держфінінспекції в області, яких викрили на хабарництві. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Запорізької області.
Так, восени 2015 року двоє інспекторів вимагали та отримали хабарі від жителів Запоріжжя на загальну суму 14 тис гривень та 500 доларів.
Гроші зловмисники вимагали за непроведення зустрічної звірки, невідображення у акті ревізії порушень та нескладання протоколу про адміністративне правопорушення.
Суд погодився з позицією прокурора та за ч.3 ст.368 КК України призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у державних органах строком на три роки із конфіскацією всього особистого майна.