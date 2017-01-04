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В Запорожье к 5 годам заключения приговорили инспекторов-взяточников

В Запорожье к 5 годам заключения приговорили инспекторов-взяточников

Киев • УНН

 • 6629 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. В Запорожье к пяти годам лишения свободы приговорили двух инспекторов отдела контроля в социальной сфере и культуре Госфининспекции в области, которых разоблачили во взяточничестве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

Так, осенью 2015 года двое инспекторов требовали и получили взятки от жителей Запорожья на общую сумму 14 тыс гривен и 500 долларов.

Деньги злоумышленники требовали за непроведение встречной сверки, неотражение в акте ревизии нарушений и несоставление протокола об административном правонарушении.

Суд согласился с позицией прокурора и по ч.3 ст.368 УК Украины назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на три года с конфискацией всего личного имущества.

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