У Запоріжжі чутно вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Запоріжжі чутно вибухи. Про це повідомляють ЗМІ, пише УНН.
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У Запоріжжі та області оголошена повітряна тривога. Як повідомляють ЗМІ та Telegram-канали, у місті пролунали вибухи.
Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у своєму Telegram написав:
"Перебувайте у безпечних місцях до завершення "повітряної тривоги"! Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України. Зберігаємо спокій та віримо у Збройні сили України!", - зазначив очільник Запорізької ОВА.
Нагадаємо
У декількох областях України оголошено повітряну тривогу. В ОП натякнули на збиття цілей в Дніпропетровській області.