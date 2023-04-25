В Запорожье слышны взрывы - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Запорожье слышны взрывы. Об этом сообщают СМИ, пишет УНН.
Детали
В Запорожье и области объявлена воздушная тревога. Как сообщают СМИ и Telegram-каналы, в городе прогремели взрывы.
Глава Запорожской ОГА Юрий Малашко в своем Telegram написал:
"Находитесь в безопасных местах до завершения "воздушной тревоги"! Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины. Сохраняем спокойствие и верим в Вооруженные силы Украины!", - отметил глава Запорожской ОГА.
Напомним
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. В ОП намекнули на сбитие целей в Днепропетровской области.