У Запоріжжі через займання евакуювали готель: припускають необережність під час куріння
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. У Запоріжжі через займання сміття у готелі Intourist hotel Zaporizhzhya, яке ліквідували до прибуття рятувальників, евакуювали 8 постояльців та 20 осіб персоналу. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Запорізькій області, передає УНН.
"27 липня о 12:22 на пульт раннього виявлення пожежі охоронної фірми надійшло повідомлення про задимлення в готелі на проспекті Соборному в Вознесенівському районі. Співробітники готелю підтвердили наявність диму на 7 поверсі будівлі", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що підрозділи рятувальників прибули на місце події за найвищим номером виклику. Як встановили рятувальники, горіло сміття в урні на площі 0,5 кв. м. Загоряння ліквідували працівники готелю до прибуття пожежників.
"Через задимлення на сьомому поверсі вогнеборці евакуювали 8 жителів та 20 співробітників готелю. Від медичної допомоги люди відмовилися. Ймовірно, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем під час паління. За фактом події ведеться розслідування", – додали в ДСНС.
Як повідомляв УНН, у Києві на Подолі сьогодні вранці стався вибух у житловому будинку, постраждалих немає.