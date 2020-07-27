В Запорожье из-за возгорания эвакуировали отель: предполагают неосторожность при курении
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В Запорожье из-за возгорания мусора в гостинице Intourist hotel Zaporizhzhya, которое ликвидировали до прибытия спасателей, эвакуировали 8 постояльцев и 20 человек персонала. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Запорожской области, передает УНН.
"27 июля в 12:22 на пульт раннего обнаружения пожара охранной фирмы поступило сообщение о задымлении в гостинице на проспекте Соборном в Вознесеновском районе. Сотрудники отеля подтвердили наличие дыма на 7 этаже здания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения ГСЧС прибыли на место происшествия по наивысшему номеру вызова. Как установили спасатели, горел мусор в урне на площади 0,5 кв. м. Возгорание ликвидировали сотрудники отеля до прибытия пожарных.
"Из-за задымления на седьмом этаже пожарные эвакуировали 8 жителей и 20 сотрудников отеля. От медицинской помощи люди отказались. Вероятно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. По факту происшествия ведется расследование", - добавили в ГСЧС.
Как сообщал УНН, в Киеве на Подоле сегодня утром произошел взрыв в жилом доме, пострадавших нет.