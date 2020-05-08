У Запоріжжі через вибух балону с газом в квартирі постраждав чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У Запоріжжі внаслідок розриву 500-грамового газового балончика у квартирі багатоповерхівки травмувався чоловік, а також частково зруйновано вікна та двері. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Запорізькій області.
"7 травня, о 21:18, до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про подію, яка сталася в дев’ятиповерховому будинку на вул. Синенка Дніпровського району міста. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в квартирі на шостому поверсі відбулося часткове руйнування дверей та вікон балкону внаслідок розриву балону з газовою сумішшю", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що внаслідок нагрівання духової камери газової плити стався розрив балону зі зрідженим газом "Vita" 500 г, який абонент зберігав вдома під плитою.
"Внаслідок події травмувався 35-річний чоловік. Постраждалий після огляду медиків від госпіталізації відмовився. Рятувальники демонтували дерев'яну балконну раму, яка звисала назовні, що становило небезпеку для людей, які потенційно могли перебувати знизу на вулиці. Всі обставини та причини події встановлюються. За фактом ведеться розслідування", - повідомили в ДСНС.
Нагадаємо, у Рівному в автомобілі вибухнула газова установка, в результаті чого водій отримав опіки.