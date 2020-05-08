В Запорожье из-за взрыва баллона с газом в квартире пострадал мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Запорожье в результате разрыва 500-граммового газового баллончика в квартире многоэтажки травмировался мужчина, а также частично разрушены окна и двери. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
"7 мая, в 21:18, в Службу спасения "101" поступило сообщение о событии, которое произошло в девятиэтажном доме на ул. Синенко Днепровского района города. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в квартире на шестом этаже произошло частичное разрушение дверей и окон балкона в результате разрыва баллона с газовой смесью", - говорится в сообщении.
Установлено, что в результате нагрева духовой камеры газовой плиты произошел разрыв баллона со сжиженным газом "Vita" 500 г, который абонент хранил дома под плитой.
"В результате происшествия травмирован 35-летний мужчина. Пострадавший после осмотра медиков от госпитализации отказался. Спасатели демонтировали деревянную балконную раму, которая свисала наружу, что представляло опасность для людей, которые потенциально могли находиться снизу на улице. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. По факту ведется расследование", - сообщили в ГСЧС.
Напомним, в Ровно в автомобиле взорвалась газовая установка, в результате чего водитель получил ожоги.