У Запоріжжі активісти проведуть ЕКО-День
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 25 березня. УНН. У Запоріжжі 8-го квітня громадське об’єднання “Helper-Запоріжжя” організовує вже другий суботник під назвою “ЕКО-День”, метою якого є прибирання території міста та привернення уваги до проблем засміченності довкілля, передає кореспондент УНН.
Як розповів УНН організатор заходу Данило Щербаков, взяти участь у “ЕКО-Дні” запрошують усіх охочих. Особливо організатори запрошують дітлахів.
“Ми хочемо, щоб батьки приводили з собою дітей для того, щоб вони змалку розуміли, що не треба засмічувати місця, де відпочиваєш”, — розповідає Д.Щербаков.
В цей день для дітей будуть виступати аніматори, будуть пригощати морозивом, соками та вручати пам’ятні подарунки.
“Ми розіграємо низку подарункових сертифікатів та подарунків від наших друзів та партнерів. На найактивніших учасників чекають сувеніри. Після того, як ми всі разом наведемо порядок на території, пригощаємо всіх смачними пирогами, здобою і напоями! Ми запрошуємо усіх взяти участь у цьому корисному і водночас дуже позитивному заході, яке стало вже традицією”, — діляться організатори.
Початок заходу об 11-й 8-го квітня. Місце збору: 5-й Південний мікрорайон (вул. Новокузнецька).
Нагадаємо, у червні 2016 року в Запоріжжі відбувся захід “ЕКО-День”, орієнтований на прибирання одного з пляжів міста.