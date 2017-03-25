В Запорожье активисты проведут ЭКО-День
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 25 марта. УНН. В Запорожье 8 апреля общественное объединение “Helper-Запорожье” организует уже второй субботник под названием “ЭКО-День”, целью которого является уборка территории города и привлечение внимания к проблемам загрязненности окружающей среды, передает корреспондент УНН.
Как рассказал УНН организатор мероприятия Данил Щербаков, принять участие в “ЭКО-Дне” приглашают всех желающих. Особенно организаторы приглашают детей.
“Мы хотим, чтобы родители приводили с собой детей для того, чтобы они с детства понимали, что не надо засорять места, где отдыхаешь”, — рассказывает Д.Щербаков.
В этот день для детей будут выступать аниматоры, будут угощать мороженым, соками и вручать памятные подарки.
“Мы разыграем ряд подарочных сертификатов и подарков от наших друзей и партнеров. Самых активных участников ждут сувениры. После того, как мы все вместе наведем порядок на территории, угостим всех вкусными пирогами, сдобой и напитками! Мы приглашаем всех принять участие в этом полезном и одновременно очень положительном мероприятии, которое стало уже традицией”, — делятся организаторы.
Начало мероприятия в 11:00 8 апреля. Место сбора: 5-й Южный микрорайон (ул.Новокузнецкая).
Напомним, в июне 2016 года в Запорожье состоялось мероприятие “ЭКО-День”, ориентированное на уборку одного из пляжей города.