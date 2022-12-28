У захопленому Бердянську окупантам радять ходити у цивільному одязі - ЦНС

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"Окупантам, які дислокуються в тимчасово окупованому Бердянську, за можливості дозволили пересуватись у цивільній формі, щоб зайвий раз не наражати особовий склад на небезпеку", - ідеться у повідомленні.

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Таке рішення, як вказано, пов'язане з тим, що нещодавні сталося вбивство трьох мобілізованих солдат в місті. Наразі вони офіційно вважають зниклими безвісти аби не сіяти панічні настрої серед особового складу.

Окрім того, ще однією причиною дозволу на перебування в цивільному є те, що місцеві активно відстежують ворога та передають про його пересування Збройним сил України.

"Ворог намагається не привертати зайвий раз увагу до себе", - резюмували у ЦНС.

Доповнення

На захоплених територіях Запорізької області окупанти посилюють режимно-адміністративні заходи, зокрема, обмежуючи права людей запровадженням комендантської години.

Російські окупанти закрили в’їзд на тимчасово захоплену окупантами територію Запорізької області через КПП "Василівка". За словами мера Мелітополя Івана Федорова, даний вчинок показує страх гауляйтерів за своє життя.