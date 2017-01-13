У Закарпатській ОДА закликали Львівщину обмежити рух вантажівок на трасі "Київ–Чоп"

Незважаючи на обмеження руху великовагового транспорту по трасі “Київ—Чоп”, яке Закарпатська область ввела сьогодні, 13 січня, Львівська область і далі безперешкодно пропускає фури в бік Закарпаття через Латірський перевал. У результаті на межі Львівської та Закарпатської областей утворилися автомобільні затори. Траса із закарпатського боку прочищена, однак трафік по ній обмежений через складні погодні умови. Великовагові автомобілі, що заїжджають на Закарпаття з Львівщини, не можуть їхати вглиб області в звичайному режимі і перешкоджають нормальному проїзду легковиків, рух яких не обмежувався.

“Я розумію, що Львівщина менше потерпає від негоди, і проїзд там більш-менш вільний. Однак у подібних ситуаціях слід діяти в унісон і допомагати один одному, а не створювати проблеми”, — йдеться у заяві Г. Москаля.

У Закарпатській ОДА інформують, що станом на 15.30 затор на Абранському та Латірському перевалах (траса “Київ—Чоп” на межі Львівщини та Закарпаття) вдалося ліквідувати, однак пік опадів ще попереду. Водіїв же закликали бути максимально обережними на дорогах і по можливості утриматися від поїздок у високогір’я протягом вечора п’ятниці та суботи.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, через негоду на Закарпатті ввели додаткові обмеження руху транспорту.

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