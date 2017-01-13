В Закарпатской ОГА призвали Львовскую область ограничить движение грузовиков на трассе "Киев-Чоп"
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 13 января. УНН. Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль призвал львовских соседей ограничить движение большегрузного транспорта по трассе "Киев-Чоп" так же, как Закарпатье ограничило движение грузовиков в начале недели после введения аналогичного ограничения Львовской областью. Соответствующее письмо автодорожных служб уже направлено в Львовскую область, говорится в сообщении на персональном сайте Г. Москаля, сообщает УНН.
Несмотря на ограничения движения большегрузного транспорта по трассе "Киев-Чоп", которое Закарпатская область ввела сегодня, 13 января, Львовская область и дальше беспрепятственно пропускает фуры в сторону Закарпатья через Латирский перевал. В результате на границе Львовской и Закарпатской областей образовались автомобильные заторы. Трасса с закарпатской стороны прочищены, однако трафик по ней ограничен из-за сложных погодных условий. Тяжеловесные автомобили, заезжают в Закарпатье из Львовской области, не могут ехать вглубь области в обычном режиме и препятствуют нормальному проезду легковушек, движение которых не ограничено.
"Я понимаю, что Львовщина меньше страдает от непогоды, и проезд там более или менее свободен. Однако в подобных ситуациях следует действовать в унисон и помогать друг другу, а не создавать проблемы ", - говорится в заявлении Г. Москаля.
В Закарпатской ОГА сообщают, что по состоянию на 15.30 пробка на Абранском и Латирском перевалах (трасса "Киев-Чоп" на границе Львовскойй области и Закарпатья) удалось ликвидировать, однако пик осадков еще впереди. Водителей же призвали быть максимально осторожными на дорогах и по возможности воздержаться от поездок в высокогорье в течение вечера пятницы и субботы.
Напомним, как сообщал УНН, из-за непогоды на Закарпатье ввели дополнительные ограничения движения транспорта .
Фото из соцсетей.